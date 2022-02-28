İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1070 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1070 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı.


PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Kış-27 (Diyarbakır-Sarım Çayı) J.ASB.ÇVŞ.Erdal Şen” Operasyonu başlatıldı.


Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel 69 operasyonel tim görev alıyor.

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