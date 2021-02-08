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İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep İllerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep İllerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.


Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “EREN-8 AMANOSLAR” Operasyonu başlatıldı.


Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.


Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve karalı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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