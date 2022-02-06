İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca kış üstlenmesindeki teröristlere karşı 585 personelin katılımı ile Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Yahya Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Mardin Ömeryan'da "Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Hareket ve Güvenlik Korudu timlerinden oluşan 585 personel görev alıyor.

Eren Kış Operasyonlarında toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca İçişleri Bakanlığından edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 Kasım 2021'de başlatılan Eren Kış operasyonlarında, bugüne kadar toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi. 348 sığınak, depo ve barınağın imha edildiği operasyonlarda, 101 silah, 172 adet el bombası, 56 mayın ve el yapımı paylayıcı, 518 tüp, bin 665 kilogram patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23 bin 746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.