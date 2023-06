İçişleri Bakanlığında devir teslim töreni: Yeni Bakan Yerlikaya, görevi Soylu'dan devraldı

İçişleri Bakanı görevine atanan Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak atanan ve son olarak İstanbul Valiliği görevini yürüten Ali Yerlikaya, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

“Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü muhafaza etmek varlık sebebimizdir"

Törende konuşan yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurdun bütün sınırlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyerek, “Hizmet bayrağını sizden devralmak benim için büyük bir onur. Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, 85 milyon insanımızı huzur ve güven içerisinde yaşatmak, temel hak ve hürriyetlerini korumak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmek varlık sebebimizdir. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı, Mavi Vatan'ımızın her bir damlası, sahil, sınır ve kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır, bundan da asla taviz verilmeyecektir. Tüm suç ve suçlularla mücadelemiz, büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecek. Tek amacımız, nihai gayemiz ise Allah rızasını almak ve aziz ve milletimizin hayır dualarını almaktır” ifadelerini kullandı.

Soylu: “Sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti, yetkinliğin kaygı duymadığımız mesai arkadaşımıza devrediyoruz”

Görevde kaldığı sürece tüm gayretlerini ortaya koyduklarını ifade eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hamdolsun Allah bizlere önce çalışma bakanı olarak, sonra da 7 yıl boyunca içişleri bakanı olmayı, cumhurbaşkanımızla birlikte çalışmayı ve aziz milletimize hizmet etmeyi nasip etti. Bizler de görevde olduğumuz süre içerisinde tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu fırsatın ve onurun gereğini yerine getirebilmek, cenab-ı hakkın ve aziz milletimizin rızasına erişebilmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyduk. Şimdi de sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti, yetkinliğin kaygı duymadığımız mesai arkadaşımıza devrediyoruz” dedi.

Soylu'dan Yerlikaya'ya kalem hediyesi

Açıklamalarının ardından Soylu ve Yerlikaya birbirlerine çiçek taktim etti. Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından Soylu, yeni bakan Yerlikaya'ya kalem hediye etti. Devir teslim töreni, Bakan Yerlikaya'nın, “Allah dilimizden çıkan sözleri, kalemimizden çıkan yazıları, tutumlarımızı, davranışlarımızı milletimizin gönlünde razı olacağı bir noktaya getirsin” sözlerinin ardından tamamlandı.