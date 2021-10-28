İçişleri Bakanlığından ülke genelinde “Güvenli Eğitim Uygulaması”

Uygulamada okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, okul servis araçları, umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 667 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesi geri alındı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 489 karma ekip ile 42 bin 420 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığı uygulamalarda okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, umuma açık iş yerleri, okul servis araçları ve personeli denetlendi.

Kurallara uymayan servis araçlarına işlem yapıldı

Uygulamada 57 bin 598 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde “emniyet kemeri takmamak”, “araç muayenesi yaptırmamak”, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak”, “fazla yolcu taşımak” ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 667 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 548 okul servis aracı trafikten men edilirken, 14 sürücünün belgesi geri alındı. Başta 24 bin 784 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 318 umuma açık yerler (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 50 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Aranması olan 618 kişi yakalandı

Uygulamalarda 4 FETÖ/PDY, 18 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 40 yaralama, 23 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 20 tehdit, 11 hakaret, 341 yoklama kaçağı-bakaya ve 128 diğer suçlardan olmak üzere toplam 618 aranan şahıs yakalandı, 19 kayıp çocuk bulundu.