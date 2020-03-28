İçişleri Bakanlığından yolcu taşımacılığına ilişkin ek genelge

İçişleri Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığıyla ilgili genelgeye göre, seyahat kısıtlaması dışında tutulacaklara ilişkin bilgi verildi.

Genelgeye göre, fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları, şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak. İşçi ve çalışan servislerinde de ilgili genelgede belirtildiği üzere, sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu olacak. Bazı şehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığı da seyahat kısıtlamasına tabi olmayacak. Sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranı kuralı burada da zorunlu tutulacak.