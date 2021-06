İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: “15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 358 mafya tipi organize suç örgütü, toplam 696 operasyonla çökertilmiştir”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 30'u ulusal düzeyde, 13'ü bölgesel düzeyde, 315'i de yerel olmak üzere toplam 358 mafya tipi organize suç örgütü, toplam 696 operasyonla çökertilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Bakanlığın konferans salonunda düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çataklı, “2021 yılında organize suç örgütlerine yönelik mücadele kapsamında yapılan 223 operasyonla 2 bin 778 şahıs gözaltına alınmış, 903 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” ifadelerini kullanırken, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda ise 23 bin 704 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 310 kişi adli makamlar tarafından tutuklandığını açıkladı.

Terörle mücadelede önemli sonuçlar almaya devam ettiklerini vurgulayan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Bütün terör örgütleriyle aynı anda ve aynı hassasiyetle son elemanları etkisiz hale getirilinceye kadar bitmeyecek olan terörle mücadelemiz, Mayıs ayında da devam etmiş, önemli sonuçlara ulaşılmıştır. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da 1.051 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride aranan, sözde Diyarbakır sorumlusu Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek, yine turuncu kategoride aranan 3 ve gri kategoride aranan 6 teröristle birlikte toplam 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sözde üst düzey 10 terörist dahil, Mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 olmuştur. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ terör örgütü mensubudur” şeklinde konuştu.

Çataklı “Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.696 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 235'i tutuklanmıştır. Bu kişilerin içinde PKK, FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütü mensupları bulunmaktadır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde mayıs ayında; 97 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 62'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın/eyp, 75 adet el bombası, 367 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 53 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir. 15 Nisan'da başlayıp 1 Ekim 2021'e kadar devam edecek olan ilkbahar - yaz operasyonlarında 287 barınma alanına yönelik şu ana kadar 3 bin 253 operasyon yapılmıştır. Aynı şekilde 11 Ocak itibari ile Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan ‘Eren Operasyonları' da 15 ayrı bölgede devam etmektedir” açıklamasını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanına giren konularda, terörle mücadeleden, göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, afete müdahaleden trafik hizmetlerine, tüm alanlarda aynı hassasiyet ve duyarlılıkla, mücadelemiz sürmektedir. Bu çerçevede güvenlik gündemlerinden birisi de hiç şüphesiz suç örgütleri ile mücadeledir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 30'u ulusal düzeyde, 13'ü bölgesel düzeyde, 315'i de yerel olmak üzere toplam 358 mafya tipi organize suç örgütü, toplam 696 operasyonla çökertilmiştir. 2021 yılında organize suç örgütlerine yönelik mücadele kapsamında yapılan 223 operasyonla 2 bin 778 şahıs gözaltına alınmış, 903 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” diye konuştu.

Mayıs ayı içerisindeki önemli uyuşturucu operasyonlarından bahseden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda; 23 bin 704 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kg eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kilogram metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65 bin 472 adet ekstasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kök kenevir miktarı, geçen aya göre tam 42 kat artmıştır. Mayıs ayı içerisindeki önemli uyuşturucu operasyonlarımızdan bazılarını da bu vesile ile belirtmek isterim: 3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi yakalanmış, 19-22 mayıs 2021'de Hakkâri'de yapılan operasyonlarda, 117 kilogram eroin, 80 litre asetik anhidrit ele geçirilmiş, İran uyruklu 1 kişi yakalanmış, 24-29 Mayıs 2021'de Van'da yapılan operasyonlarda, 128 kilogram eroin ele geçirilmiş, 27 Mayıs 2021'de Ağrı'da yapılan operasyonda, 109 kilogram eroin ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın İsmail Çataklı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu operasyonlarımız haricinde özellikle Lazkiye açıklarında gerçekleştirdiğimiz operasyona değinmek isterim. 17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla, hava destekli olarak yapılan bu operasyonda, 1 ton 500 kg esrar ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede bir detaya daha dikkatinizi çekmek isterim. 15 Temmuz sonrasında müdahale edilen uyuşturucu olay sayılarında yüzde 57, yakalanan şüpheli sayılarında yüzde 46'lık bir artış mevcuttur. 15 Temmuz 2016 sonrasında çökertilen uyuşturucu suç örgütü sayısı 392; işlem yapılan şüpheli sayısı ise 3 bin 483'dür. 2016 yılından sonra her yıl; eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarlarında cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Bu bağlamda kokainde yüzde 90, eroinde yüzde 38, metamfetaminde yüzde 532, bonzaide yüzde 151 oranında artış sağlanmıştır. Bunların dışında rekorlar olarak; 2019 yılında 710, 2020 yılında 1.355 kilogram bonzai, 2019 yılında 1.042, 2020 yılında 3 bin 689 kilogram metamfetamin, 2019 yılında 2 milyon 64 bin, 2020 yılında 4 milyon 259 bin sentetik ecza ele geçirilmiştir.”

Çataklı, “Ayrıca, özellikle ‘Bataklık' adını verdiğimiz tarihimizin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonu da hem ulusal hem de küresel ölçekte birtakım yasadışı zihinleri allak bullak etmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede alınan bu mesafede, uyuşturucu ile mücadelede eden kadrolar içindeki FETÖ yapılanmasının, 15 Temmuz sonrasında ayıklanmasının ciddi etkisi söz konusudur ki bu kirli ilişki ağları, hemen her gün bir başka yanıyla ortaya çıkarılmaktadır. Uyuşturucu ihbarlarının daha güvenli ve hızlı yapılmasını sağlayan, ihbar eden kişinin kimliğini gizli tutan UYUMA adlı uygulamamızda bu yılki hedefimiz 500 bin indirmeyi yakalamaktı. Mayıs ayı itibarıyla 434 bin 838 indirme sayısını yakaladık. İnşallah vatandaşlarımızın duyarlılığı ve gayretiyle bu hedefimize de en kısa sürede ulaşmak ve bu sayede uyuşturucu mücadelesinde yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Tüm bu çabalarımız sayesinde 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 68 azalışla 292'ye düşmüştür” açıklamasında bulundu.

Kaçakçılık ile mücadele

Çataklı, “Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik Mayıs ayında gerçekleştirilen 1.289 operasyonda 1.825 kişi gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 205 bin 73 litre kaçak akaryakıt, 58 bin 122 litre kaçak alkollü içki, 401 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ciddi bir çaba ve teyakkuz halinde olduğumuz aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında ne yazık ki 19 kadın yaşamını yitirmiştir. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu acı hadiseler neticesinde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, tüm kadınlarımıza cenab-ı hak'tan rahmet diliyoruz. Bu konuda pek çok tedbir alıyoruz, hemen her gün yeni önlemlerin peşinde koşuyoruz, kurumlar arası istişarelerimizi sürekli arttırıyoruz. Bu adımlardan en önemlilerinden birisi olan ve bir panik butonu olarak işlev gören, sadece kadınlarımızın kullanabildiği KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır. 1000 kelepçe izleme kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezimiz tarafından bugüne kadar 230 vakanın takibi yapılmış olup halen 201 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir” diye konuştu.

Asayiş, siber suçlar ve düzensiz göç verileri

Asayiş, siber suçlar ve düzensiz göç verilerini de açıklayan Bakanlık Sözcüsü Çataklı, şöyle devam etti:

“2020 - 2021 yıllarının ilk 5 ayları, asayiş verileri açısından değerlendirildiğinde; yankesicilik olaylarının 3 bin 477'den yüzde 13 azalışla 3 bin 18'e, otodan hırsızlık olaylarının 10 bin 538'den yüzde 5 azalışla 10 bin 51'e, kapkaç olaylarının 798'den yüzde 5 azalışla 761'e gerilediği görülmektedir. Siber suçlarla mücadele alanında ise 2021 yılı Mayıs ayında, 9 bin 169 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, siber suç işlediği tespit edilen 3 bin 865 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, gözaltına alınan 68 kişiden 4'ü adli makamlarca tutuklanmıştır. Korona virüs salgını nedeniyle hem temposu hem de gündemdeki yere azalmakla birlikte düzensiz göçle mücadelemiz de kesintisiz sürmektedir. 862'si denizlerde olmak üzere toplam 9 bin 866 düzensiz göçmen ve 404 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 441 bin 571; bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 675 bin 485 kişidir.”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Son olarak, aslında 15 Temmuz sonrası en büyük başarılardan birini yakaladığımız trafik güvenliği konusuna temas etmek istiyorum. Daha önce de çeşitli vesilelerle paylaştığımız gibi ülkemiz, Birleşmiş Milletler'in 2011-2020 yılları arasında trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan, dünyadaki iki ülkeden biri olmuştur. Aynı ivmeyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021 yılı Mayıs ayında meydana gelen 161 ölümlü trafik kazasında 179 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 12 bin 811 yaralanmalı trafik kazasında 18 bin 539 kişi yaralanmış, 19 yaya olay yerinde hayatını kaybetmiştir. 2020 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları kaza yerinde ve hastane can kayıpları ile nisan ve mayıs ayları kaza yeri can kayıpları sayılarının toplamı 1.170 iken bu sayı 2021 yılı aynı döneminde yüzde 1 azalışla 1.158'e düşmüştür" şeklinde konuştu.

“Salgın ile mücadele kapsamında 2021 yılı mayıs ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 6 milyon 132 bin 761 adet re'sen denetim gerçekleştirildi”

Korona virüs sürecinde İçişleri Bakanlığı olarak bizlere de bu süreçte görevler düştüğünü dile getiren Çataklı, “Aziz milletimizden Allah razı olsun, büyük bir sabır ve feraset gösterdiler. Bakanlık personelimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, AFAD'ımız ve diğer görevli personellerimiz ciddi bir gayret ortaya koydular ve tam kapanma süreci neticesinde vaka sayılarını dün itibarıyla 6 binli rakamlara getirmeyi başardık. Salgın ile mücadele kapsamında 2021 yılı mayıs ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 6 milyon 132 bin 761 adet re'sen denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca, vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikâyetlere bağlı olarak da 71 bin 78 kontrol yapılmıştır. Bu gayretlerin neticesinde, bildiğiniz gibi, kademeli normalleşme adını verdiğimiz yeni bir döneme adım attık. İnşallah bu noktada da yine bireysel önlemlerimize dikkat ederek, maske - mesafe - temizlik üçlüsüne riayet ederek ve aşılamanın da devam etmesiyle en kısa zamanda, tam normalleşmeye geçmeyi arzuluyoruz” açıklamasında bulundu.