İçişleri'nden bandolu “23 Nisan” kutlaması

İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Bandosu ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle konser verdi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Bandosu ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İçişleri Bakanlığı bahçesinde ortak bir konser verdi.

Bando mensupları konserde, “23 Nisan 100. Yıl Marşı”, “23 Nisan Kutlu Olsun”, “Drama Köprüsü”, “Çırpınırdı Karadeniz”, “Tuna Nehri”, “Vatan Marşı”, “Memleketim”, “Hekimoğlu”, “Biz Atatürk Gençleriyiz” isimli eserleri çaldı ve seslendirdi. Konser, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Bandoların konserinin ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Allah, bu güzel memleketin semalarından şu Ay-Yıldızlı Bayrağı ve biraz önce bütün inancımızla, duygumuzla, benliğimizle okuduğumuz İstiklal Marşı'nın o güzel sözlerini eksik etmesin. Şu zorlu günlerden de bizi inşallah en kısa zamanda kurtarsın” diyerek bando üyelerine de teşekkür etti.

Konsere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve bürokratlar katıldı.