İçören'e yeni yatırım

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Meclis Üyesi Mehmet Yurtoğlu, kırsal İçören Mahallesi'nde atıl vaziyetteki okulun restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kahramankazan Belediyesi, kırsal İçören Mahallesi'ndeki köy okulunu öğrencilerin hizmetine sunacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde okul binası restore edilerek, bahçesinde de bir dizi yenilik gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla köy odası olarak da kullanılabilecek olan yeni bina içerisinde kadınlara ve gençlere yönelik el sanatları, çeşitli kurslar ve eğitimler de verilecek. Köy halkı, okul binasının bahçesinde vakit geçirebilecekleri, çocuklarının oyun oynayabileceği, düğün, nişan ve köy buluşması gibi etkinlikler için kullanabilecekleri bir alan da kazanacak. Restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

“Köylerimize yatırımlarımız sürecek”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, projenin tamamlanmasıyla köyün tarihi dokusunu koruyarak modern bir görünüme kavuşacağını ve köye yeni bir çehre kazandırılacağını belirterek, “Köylerimize yatırımlarımız sürecek. Atıl vaziyetteki eski okulu restore ederek İçörenli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Çok güzel bir alan olacak. Bahçesinde çocuklarımız oyun oynayacak, vatandaşlarımız çayını içip sohbet edecek. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayacağız. Şimdiden İçörenimize hayırlı olsun” dedi.

Meclis Üyesi Mehmet Yurtoğlu ise projenin köy halkının ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlandığını ve köyde yaşayanların bu alandan en iyi şekilde faydalanabileceklerini ifade etti.