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İdlib için kritik oturum

TBMM Genel Kurulunda İdlib için kapalı oturum gerçekleştiriliyor.


TBMM, İdlib için toplandı. Oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekilleri katılıyor. Kapalı oturumu TBMM Başkanı Mustafa Şentop yönetecek.


Kapalı oturumda ilk konuşacaklar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olacak. Daha sonra gruplar adına konuşmalar yapılacak. Konuşma süreleri bakanlar ve gruplar için 30 dakika olacak.

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