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İdlib'de 16'ncı ortak devriye yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 16’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye - Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde; 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, devriyeye ilişkin görüntüleri ve fotoğrafları paylaştı.

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