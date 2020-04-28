İdlib'de 6'ncı Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus ortak kara devriyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında varılan mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.