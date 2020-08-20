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İdlib'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi" denildi.


Ele geçirilenler arasında 70 adet roket, 2 adet Katyuşa lançeri, 1 adet anti tank mayını, 8 sandık Oerlikon fişeği, 3 adet tank mühimmatı, 28 adet top mermisi, 10 adet havan mermisi, 165 adet havan/top tapası, 1 çuval sevk barutu, 42 adet roket sevk fişeği yer aldığı bildirildi.

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