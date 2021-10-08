İdrar yaparken zorlanıyorsanız sebebi üretra darlığı olabilir

Dr. Serkan Altınova, “İdrar yaparken zorlanıyorsanız sebebinin üretra darlığı olabilir. Bu problemin en önemli belirtisi idrar tazyikinde azalma olmasıdır” dedi.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, mesaneden (idrar kesesinden) idrar çıkış deliğine uzanan, idrarın mesaneden atılmasını sağlayan ve idrar çıkış borusu olarak da tanımlayabileceğimiz organın üretra olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Altınova, idrarın dışarı atılmasını sağlayan üretranın herhangi bir yerinde daralma olması ve buna bağlı idrarı zor yapma veya yapamama durumu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Altınova, idrar kanalındaki bu darlığın sebepleri içinde geçirilmiş enfeksiyonlar olduğunu da ekledi. Altınova, üretra darlığı probleminin kadınlara nazaran erkeklerde daha sık rastlanmakta olduğunun altını çizdi.

İdrar kanalı darlığının belirti ve tanısı

Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar idrar tazyikinde, üretra darlığının en önemli belirtisi olduğunu söyledi. Altınova, bunun yanında idrar yaparken yanma, idrarı tam boşaltamama sık idrara çıkma hissi diğer belirtileri arasında olabildiğini ifade etti. Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar akım hızı ölçümü, bazen ilaçlı çekilen grafiklerle veya kamera yardımı ile idrar yolunu görüntüleme ile tanı konulduğu bilgisini verdi.

Üretra darlığı tedavisi

Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kanalındaki daralma probleminin medikal bir tedavisi olmadığını, 3 ana girişimsel tedavi uygulanabildiğini açıkladı. Prof. Dr. Altınova, ilk tedavi yöntemi olan dilatasyon tedavisi için bir katater yardımıyla darlığın genişletme işlemi olarak açıkladı. İkinci tedavi; endoskopik (kapalı) olarak darlığın kesilerek açılması ve lazer veya soğuk bıçakla yapılan bir işlem olduğunu açıklayan Altınova üçüncü girişimsel tedavinin açık cerrahi olduğunu ve her zaman gerekmediğini vurguladı. Prof. Dr. Serkan Altınova, sık tekrar eden veya endoskopik olarak açılamayan darlıklar için uygulandığını ifade ederek sözlerini noktaladı.