İftarda Kahramankazan'ın problemleri konuşuldu

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, ilçe protokolünü, siyasi parti ve STK temsilcilerini, belediye meclis üyelerini, kanaat önderlerini bir araya getirdi. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdikleri projeler ve mahallelerde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Oğuz, katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı ilçedeki tüm kesimleri bir araya getirdi. Kahramankazan'daki bir termal otelde gerçekleştirilen iftara, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kanaat önderleri ile belediye birim müdürleri katıldı.

Beyin fırtınası yapıldı

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Oğuz, hal hatır sorduğu katılımcılarla sohbet etti. Oğuz daha sonra, göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gelen talep ve önerileri dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar aldı. Oğuz, katılımcılarla önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca, ilçedeki sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı. Daha sonra hep birlikte dua edilerek, oruçlar açıldı.

Birlikte yönetiyoruz

Başkan Oğuz, ilçelerinde vatandaşa hizmet noktasında hep birlikte hareket ettiklerini ve bu anlamda önemli bir görev yürüttüklerini ifade ederek, “Kahramankazan'ımıza hizmet noktasında ortak bir mesaiyi paylaştığımız, değerli katılımcılarımızla bu gönül sofrasında bir arada olmaktan mutluluk duyuorum. Kahramankazan Belediyesi olarak tüm kesimlerin her zaman yanında ve emrindeyiz. Görev süremiz içinde birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Katılımcılar da kendilerine verdikleri destekler ve iftar daveti için Başkan Oğuz'a teşekkür etti.