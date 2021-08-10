Iğdırspor 3. Lig'e Kızılcahamam'da hazırlanıyor

Iğdırspor yeni sezon için Ankara Kızılcahamam'da kamp dönemine başladı. Yeni sezonda 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan yeşil-beyazlar kamp döneminin ikinci etabına Afyonkarahisar'da devam edecek.

Alagöz Holding Iğdırspor, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. TFF kuralları gereği Bal Ligi oyuncularını 3. Lig'de oynatamadığı için takım yeni transferler, yönetim ve teknik ekibiyle Kızılcahamam'da kamp dönemine başladı. Teknik Direktör Mesut Demiroviç yönetiminde Ankara Kızılcahamam'da zorlu bir kampa giren Iğdırspor, Kızılcahamam Kampı boyunca takımın kaynaşması için yoğun çaba sarf ediyor. Pas ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yaptıran Demiroviç, takımın hırslı ve istekli bir görüntü çizmesinden de son derece memnun.

İkinci etap kampı Afyonkarahisar'da olacak

Kızılcahamam'da 2 Ağustos'ta sıkı bir kampa giren Iğdırsporlu futbolcular, geride kalan süre zarfında birbirlerini tanıma fırsatı yakaladı. 20 Ağustos'a kadar Kızılcahamam'da sıkı bir kamp geçirecek olan yeşil-beyazlı oyuncular, iki günlük iznin ardından 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da ikinci etap kampına girecek. Afyonkarahisar kampında da futbolcuların formlarının en üst seviyeye çıkması için antrenmanlar yaptıracak olan Teknik Direktör Mesut Demiroviç, 5 Eylül'de oynanacak Alanya Kestelspor maçıyla sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.