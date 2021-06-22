İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıya bir kınama daha

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, “Görevini icra ederken saldırıya uğrayan ve darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya acil şifalar diliyor, bu menfur olaya karışanları şiddetle kınıyorum” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi. Birçok kesimden şiddetle kınanan bu çirkin saldırıyı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'de kınadı. Şahin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Görevini icra ederken saldırıya uğrayan ve darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya acil şifalar diliyor, bu menfur olaya karışanları şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.