İhlas Medya Ankara ailesi iftarda bir araya geldi

İhlas Medya Ankara ailesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı kapsamında bu yıl da bir araya geldi.

Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Aspava'da İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftarda, İhlas Haber Ajansı (İHA), Türkiye Gazetesi ile TGRT Haber'in bünyesinde görev yapan yöneticiler, muhabirler, kameramanlar, ulaştırma ve reklam servisi çalışanları yer aldı. İhlas Medya Ankara Grubunun tam kadro yer aldığı iftar, aile ortamı sıcaklığında düzenlendi. İftar vakti öncesinde sohbet eden çalışanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.