İhlas Pazarlama Ankara Temsilciliği yeni binasında faaliyetlerine başladı

İhlas Pazarlama'da değişim ve dönüşüm devam ederken İhlas Pazarlama Ankara Temsilciliği yeni binasında hizmete başladı.

İhlas Pazarlama A.Ş.'nin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, çalışanlarına da ferah bir çalışma ortamı sunabilmek için Türkiye genelinde başlattığı değişim ve dönüşüm son hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede İhlas Pazarlama Ankara Temsilciliği, Ankara'da bulunan Mevlana Bulvarı üzerindeki Karbeyaz Plaza'nın 8-9 ve 10'uncu katında yaklaşık 150 kişilik kadrosuyla hizmet vermeye başladı. Gerçekleştirilen açılış törenine İhlas Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Orhan Korkusuz ve birçok personel katıldı.

“Arzu ediyoruz ki her yerde bütün arkadaşlarımızın mutlulukla çalışacağı, enerjisi yüksek mekânlarımız olsun”

İhlas Pazarlama olarak Türkiye genelinde dönüşümün devam edeceğini belirten Genel Müdür Orhan Korkusuz, “Son dönemlerde üst üste çok fazla bölge merkezi açılışımızı yaptık. İhlas bayrağını İhlas'a yakışır şekilde dalgalandıracak bölge merkezlerimizin bir tanesine de Ankara'da kavuşmuş olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'deki bu dönüşümü neredeyse tamamlamış durumdayız. Çok az bölgemiz hala bizim istediğimiz standarda gelemedi. Arzu ediyoruz ki her yerde bütün arkadaşlarımızın mutlulukla çalışacağı güzel, sıcak, aile ortamının içerisinde yaşadıkları enerjisi yüksek mekânlarımız olsun, işlerimiz de bereketli olsun. Bu niyetimizi de Ankara'da böyle güzel merkezde çalışarak hazır hale getiren Ankara yönetim ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.