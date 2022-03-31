İhlas Vakfı, dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı'nın dünyanın dört bir yanında yaptıkları yardımları ve projeleri anlattı. Aydın, Afganistan'da, operasyonlar neticesinde bozuk dini yaymaya çalışan misyonerlerin, oradaki din adamları vesilesiyle Müslümanları yolundan çıkardığını dile getirerek, “Bizim yetiştirdiğimiz insanlar teröre bulaşmıyor, orta yoldan, ana caddeden gidiyor, patika yollara sapmıyor” dedi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Ankara'da bir otelde İhlas Pazarlama A.Ş. Ankara Bölge çalışanları ile bir araya gelerek, İhlas Vakfı'nın dünyanın dört bir yanında yaptıkları yardımları ve projeleri anlattı. Aydın burada yaptığı konuşmasında İhlas Vakfı'nın amacına değinerek, “Allah-u Teala'nın, sevgili Peygamberine gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in anlattığı, izahı ettiği İslam dininin, bozulmamış, değiştirilmemiş, ehli sünnet itikadını, yani Selçuklu'nun Osmanlı'nın inancını yeryüzüne yaymak. Hizmetlerimiz bu” diye konuştu. İhlas Vakfı olarak, 49 tane yurtları olduğu bilgisini veren Aydın, “Sadece Türkiye'dekiler değil, bütün dünyada. 104 tane külliyemiz var. 20 tane cami yaptık. 16 tane medrese var. Toplam 128 noktada bu hizmetleri ifa ediyoruz. Eğitim hizmetlerimize gelince: Türkiye'de 32 tane öğrenci yurdumuz var. Bu 32 yurtta 3 bin 2 öğrencimiz var. Afganistan'da yüksek öğrenim gören öğrencileri barındıran 13 tane yurdumuz var. Ücretsiz Kur-an eğitimlerimizi önce 7 yaş ve üzeri yavrularımıza verdik. Daha sonra benim gibi ihtiyarlar dediler ki ‘Bizi niye hesaba katmıyorsunuz? İşten güçten bugüne kadar biz öğrenemedik. Biz de öğrenelim' dediler. Bu sefer, ‘Öğrenmenin yaşı yoktur, Kur'an öğrenerek ikinci baharınızı yaşayın' diye bir şey başlattık. Oraya da yaşı 50 ve üzeri kardeşlerimiz iştirak ettiler. Bu sefer de hanımefendiler aynı şeyi söyledi. Nihayetin de onlar için de açtık. Oraya rağbet daha fazla oldu. Bir hanımefendi yazdı bize, diyor ki: Allah-u Teala sizden razı olsun. Hem evimizde oturuyoruz hem de Kur'an öğreniyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bizim yetiştirdiğimiz insanlar teröre bulaşmıyor”

Aydın, Afganistan'da, operasyonlar neticesinde bozuk dini yaymaya çalışan misyonerlerin, oradaki din adamları vesilesiyle Müslümanları yolundan çıkardığını dile getirerek, “Bizim yetiştirdiğimiz insanlar teröre bulaşmıyor, orta yoldan, ana caddeden gidiyor, patika yollara sapmıyor. Onun için çok çalışmamız lazım. Biz Afganistan'da Farsça, Sudan'da Somali'de Çad'da Arapça olarak orada ecdadımızın kitaplarını basıp dağıtıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Afrika ve Afganistan'daki gerçek yoksullara vekalet olarak aldığımız kurbanları ulaştırıyoruz”

Türkiye'de ilk defa olarak vekaleten kesilen kurbanların, kesim esnasında çekip, vekaleti veren kişiye gönderdiklerini dile getiren Aydın, “İslam'ın şartlarına uygun bir şekilde vekaletini alıyoruz. Sonra dinimize uygun bir şekilde kesiyoruz. Bu sene de bu hizmetimiz yine devam ediyor. Afrika'nın yoksul ülkelerinde kesiyoruz. Afganistan'da kesiyoruz. Gerçek yoksullara bu kurbanı ulaştırıyoruz. Bu kurbanın bize manevi yönden çok faydası var. Vatandaşlarımızın bu ibadetini uygun bir şekilde yapmalarına vesile oluyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Bu sebeple yapıyoruz bu işi” diye konuştu.

Aydın konuşmasının ardından salondakileri temsilen İhlas Pazarlama A.Ş. Ankara Bölge Temsilcisi Erkan Çil'e Hadis-i Kutsi takdim etti. Çil'in Aydın'a teşekkür nişanesi olarak çiçek takdim etmesinin ardından toplantı sona erdi.