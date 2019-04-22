İhsan Kabil: "Batı sineması İslamofobi'yi besliyor"

UMED Ortadoğu Sinema Akademisinde yabancı misafir öğrencilerle buluşan Sinema Yazarı İhsan Kabil, batı sinemasının İslamofobi'yi beslediğini, medeniyetimizi ve barışı hedef aldığını söyledi.

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Ortadoğu Sinema Akademisinde eğitimler devam ediyor. Yabancı misafir öğrencilerin ücretsiz eğitim aldığı akademiye konuk olan Sinema Yazarı İhsan Kabil, batı sinemasının İslamofobi'yi beslediğini, medeniyetimizi ve barışı hedef aldığını söyledi.

"Medeniyetimizi öne çıkarmalıyız"

İslamofobik içerikli yapımların bilnçaltına açık ve gizli mesajlar gönderdiğini ifade eden İhsan Kabil, “Durup sadece izlemeli miyiz? Tabi ki hayır. Durup peki beklemeli miyiz? Elbette hayır. Sinemayı silah olarak kullananlara karşı medeniyetimizi öne çıkaran eserlerle cevap vermeliyiz. Tüm saldırılara, baskılara, önyargılara rağmen, İslam dün olduğu gibi bugün de hakkaniyetin ve adaletin tek seslendiricisi durumunda. Bu sesi vakit kaybetmeden sinemaya yansıtmalıyız. Medeniyetimiz göz ardı edilemez. Medeniyet kaynaklarımızı sinemaya aktarmalıyız. Selahaddin Eyyubi ve Fatih Sultan Mehmet buna en iyi örnektir” diye konuştu.

"Sanat; medeniyetimize, hafızamıza ve geleceğimize ışık tutmalıdır"

UMED Ortadoğu Sinema Akademisi Koordinatörü Ubeyt Deniz ise Kültür ve Turizm Bakanlığının animasyon, belgesel ve kısa filmler ile senaryo ve diyalog yazım türlerine son yıllarda büyük destek verdiğini belirterek, “Bu destek geleceğimize yatırımdır. Daha da arttırılmalıdır. Sanat; medeniyetimize, hafızamıza ve geleceğimize ışık tutmalıdır. Barışı ve kardeşliği dünyaya taşımalıdır” dedi.

Uygulamalı eğitimler başladı

Ortadoğu Sinema Akademisinde eğitimler, Emre Uğantaş'ın kurgu-montaj, Hasan Basri Özdemir'in sinema tarihi dersiyle devam etti. Eğitimler 5. haftasında sahada uygulamalı olarak devam ediyor.

Akademi kapsamında, yabancı misafir öğrenciler kendi hikayelerini anlatan bir senaryo yazarak usta yönetmenler rehberliğinde bir belgesel filmi çekecek. Çekilecek belgesel filmi akademi sonunda gala gecesinde sertifika töreni öncesinde izlenecek.