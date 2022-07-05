İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları Kızılay'dan

Kızılay, yurt içi ve yurt dışında toplam 4 Milyon kişiye ulaşmak için kurban hazırlıklarını tamamladı. Kurban Modeli sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için faaliyetlerini titizlikle yürüten Kızılay, bu bayramda da kıyafet yardımları ile ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

95 bin ihtiyaç sahibine bayramlık

Kızılay, bayram öncesinde Türkiye genelindeki 85 Şube ve Temsilciliği aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların kapısını çalarak bayramlık kıyafet hediye ediyor. Genç ve kadın gönüllülerinin katılımıyla bayram boyunca da dağıtmaya devam edeceği bayramlık kıyafetlerle başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Toplamda 375 bin 570 adet giyim malzemesini yaklaşık 95 bin kişiye teslim edecek olan Kızılay, kurban etlerinden oluşan konservelerle de ailelerin bayram sevincine ortak olacak.

Kurban ekipleri hazırlıklarını tamamladı

2022'deki kesimlerden elde edilecek et ve et ürünleri dağıtımlarında afet ve acil durumlardan etkilenenlere öncelik verecek olan Kızılay, Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak ekiplerini yurt içi ve yurt dışında kesim yapılacak noktalara konuşlandırdı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bağışta bulunmak isteyen hayırsever bağışçılar vekaletlerini bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, Kızılay mobil bağış uygulaması, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verilebilecek.