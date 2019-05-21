‘İhtiyacın dolanı getir, ihtiyacın olanı götür' kampanyası

Başkentte faaliyet gösteren Özel Ortadoğu Hastanesi personelinin başlattığı ‘İhtiyacın dolanı getir, İhtiyacın olanı götür' kampanyası büyük ilgi gördü.

Hastane Başhekim Op.Dr. Ali Derinöz başkanlığında yürütülen kampanyanın ‘İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi. Amacının tüketim çılgınlığına karşı, özellikle Ramazan ayının ruhunu yansıtan, paylaşımın gücüne inanan bir paylaşım hareketi olduğunu bildiren Dr. Ali Derinöz, ‘İhtiyacın dolanı getir, İhtiyacın olanı götür' ve ‘İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla ihtiyacımızın bittiği eşyaların bir başkasının ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle oluşturulduğunu belirtti. ‘Atma dönüştür, sevgiyle bölüştür' diyerek yola çıktıklarını bildiren Derinöz, “Getirilen eşyalar, oyuncaklar, kıyafetler, malzemeler hastanemizin tahsis ettiği bir odada düzenlenerek öncelikle ihtiyaç sahibi personelimize ulaştırılması amaçlanmıştır. İhtiyacı olduğunu düşünen her gruptan personel paylaşım alanından yararlanabilecektir. 400 ‘e yakın personelimizle bu hareketi yürütmekteyiz. Proje süresince paylaşılmayan kalan eşya olursa dışarıda belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. İyiliğin bulaşıcı gücüne inancımız hep devam edecektir” dedir.