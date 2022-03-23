İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (1)

Milli Savunma Bakanı Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bakanlığın merkez binasındaki konferans salonunda düzenlenen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlama programına katıldı. Bakan Akar ve Kurum, Dünya Meteoroloji Günü konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin de açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılışının ardından program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Meteoroloji personelinin oluşturduğu koronun konseri ile devam etti.

“Bu bizim çalışmalarımızı, hayatımızı kolaylaştıran konular”

Konuşmasına Dünya Meteoroloji Günü'nü kutlayarak başlayan Bakan Akar, “İklim ve hava şartları denildiği zaman bütün insanların hayatını derinden etkileyen konular. Bir tarafta günlük hayatımızı etkileyen hava durumu, diğer taraftan da tüm milletlerin hatta karakterinin oluşmasına dahi etki eden ‘iklim' hepimizin konusu bunlar. Özellikle biz askerler için bu çok daha önem arz ediyor. Bütün faaliyetlerimizle ister idari, ister operasyonel olsun gece gündüz demeden bizim bu meteorolojide olan riskimiz sürüyor, devam ediyor. Önceden bilmek gerçekten son derece önemli. Bu tahminler tabii ki sadece hava iklim konusu değil, bütün konularda tahmin konusu başlı başına akademik çalışma konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bu çalışmalar son derece önemli ve değerli. Bu bizim çalışmalarımızı, hayatımızı kolaylaştıran konular” diye konuştu.

“Biz askerler için hava şartları son derece önemli”

Askerlerin faaliyetlerini planlarken hava şartlarının son derece önemli olduğunu, hava şartlarına hiçbir şekilde duyarsız kalamayacaklarını söyleyen Akar, “Biz askerlerin faaliyetlerimizi planlarken ister harekat olsun, ister idari faaliyetler olsun bizim için hava şartları son derece önemli. Arazi son derece önemli. Dolayısıyla bu iki konu üzerinde biz devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bizler hiçbir şekilde hava şartlarına, hiçbir şekilde iklime bigane, duyarsız kalamayız. Bu konuda herkesin kendine göre yapması gerekenler var devletten başlayıp bireylere, kurumlara kadar. Ukrayna'da hava şartlarının neler getirip neler götürdüğünü hepimiz yakinen takip ediyoruz. Oradaki sis, pus, rüzgar, yer, çamur, yağmur, kar bunların hepsi oradaki durumu çok derinden etkiliyor. Onun getirdiği birtakım sonuçlar var, onları da yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Akar ve Kurum'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, birçok askeri yetkili, üniversite rektörleri, kurum personelleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.