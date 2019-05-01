İki günde iki kez intihara kalkıştı

Başkent'te bir vatandaş, iki günde iki kez intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kızılay'da bulunan Güvenpark'ta bir ağacın üzerine çıkan vatandaş polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine itfaiye ve müzakereci polisler çağrıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Halil D. isimli vatandaş ağaçtan indi. İki gün önce de intihar eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen Halil D., ifadesi alınmak üzere Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.