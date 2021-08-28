İhlas Haber Ajansı

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İki ilde yapılan tarihi eser operasyonlarında 2 bini aşkın sikke ele geçirildi

Ankara ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 854 adet sikke ve 12 adet obje ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 854 adet sikke ve 12 adet obje ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.


Ankara ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 854 adet sikke ve 12 adet obje ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ve Kayseri İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen tarihi eser operasyonlarında, çeşitli dönemlere ait; 2 bin 854 adet sikke ve 12 adet obje ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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