İkinci Bahar sakinlerinden muhteşem dans şov

TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerince halk oyunu eğitimi alan ikinci bahar sakinleri, adından söz ettiren bir dans gösterisinin altına imza attı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda gerçekleştirilen dans gösterisinde Yenimek Gençlik Orkestrası da seslendirdikleri şarkılarla kulakların pasını sildi. Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük alkış toplayan gösteride; Karşıyaka, Ata, Serhat ve Turgut Özal Mahallesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyelerince Aydın, Mardin, Van ve Artvin yörelerinin halk oyunları başarıyla sahnelendi. Profesyonellere taş çıkaran 50 yaş üstü ilçe sakinleri, gösteri sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

Dayanışma merkezleri kaynaşmanın adresi oldu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerimiz, 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızın zamanlarını değerlendirmelerini ve kendilerini geliştirecek etkinliklerle buluşmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın ikinci baharlarını eğlenerek geçirmesini istiyoruz. Dayanışma merkezlerimizde bir araya gelen hemşerilerimiz vakitlerini dolu dolu geçiriyor. Düzenlediğimiz bu etkinlikler vatandaşların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile oluyor. İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri'nden 4 bine yakın vatandaşımız faydalanıyor” dedi.