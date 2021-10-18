İkinci Bahar THM Korosu'ndan Keçiören'de konser

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'de ikamet eden Cafer Balıkçıoğlu şefliğinde kurulan ‘İkinci Bahar Türk Halk Müziği (THM) Korosu'nun Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlediği konsere katılarak, “Türküler yaşadıklarımızı, tarihimizi, acımızı, neşemizi, geçmişimizi anlatır. Şehrimizde sanata ve sanatçılarımıza destek vermeye, yeni konserler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Keçiören Kavacık Subayevleri Mahallesi sakinlerinden Cafer Balıkçıoğlu, Türk Halk Müziğine hayat veren korosunu sanatla iç içe olan saz ve söz sanatçılıyla birlikte kurdu ve geliştirdi. Keçiören Belediyesi de Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki konser salonunun kapılarını şef Balıkçıoğlu liderliğindeki koroya açarak İkinci Bahar Türk Halk Müziği Korosu konseri için ön ayak oldu.

Keçiören'in konserler şehri olduğunu anımsatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinliklerin yeniden yapılmaya başladığını aktararak, “Ulusal ve uluslararası ölçekte sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Konservatuvarımızla türkülerimize ve kültürümüzün parçası diğer müziklerimize can veren yeni sanatçılarımızı yetiştiriyoruz. Sanatçılarımızın sazlarıyla ve sözleriyle icra ettikleri eserler sayesinde kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Türk milleti var olduğu sürece gönül ezgilerimizin yaşayacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.