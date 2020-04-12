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İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin İngiltere’ye gönderildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi.

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