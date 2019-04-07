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“İkinin Biri” Ankara MEB şura salonunda sahnelendi

Ankara MEB şura salonunda sergilenen oyunda Çocuklar Duymasın dizisinin başrolündeki üç isim tiyatro sahnesinde de bir araya geldi.


Ankara MEB şura salonunda sergilenen 'İkinin Biri' oyununu Ray Cooney yazarken, Bora Severcan da yönetti. MEB şura salonunda sahnelenen oyun, yoğun ilgi gördü.


İkinin Biri komedi oyununda Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan başrolde yer alırken, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Rabia Armağan, Zuhal Yalçın da oyunda sahne aldı.

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