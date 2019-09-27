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İklim değişikliğine dikkat çektiler

Almanya Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi işbirliğinde İklim Diploması Haftası (Climate Diplomacy Week) kapsamında bin adet lavanta bitkisi toprakla buluştu.

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Kutludüğün'de düzenlenen lavanta dikimine katılan Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, bitkileri toprakla buluşturarak can suyu verdi.


Hayata geçecek bütün projelerde doğayı her zaman önemseyeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Almanya Büyükelçiliği ile yapılan etkinlik bu açıdan anlamlı. Gelecek nesle yeşil bir Mamak bırakmak istiyoruz” dedi.



Mamak Belediyesi tarafından korunacak


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da iklim konulu bir etkinliğe katıldığına ve "Sıfır Atık" projesi kapsamında temaslarda bulunduğuna dikkat çeken Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, "Bugünkü etkinliğimiz de aynı hedefe hizmet eden bir etkinlik. Lavanta çiçeği Türkiye'de çok iyi yetişen bir bitki. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen bin lavanta fidesi bundan sonra Mamak Belediyesi ve Mamaklılar tarafından korunacak” dedi.

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