İklime dirençli şehirler için yeşil adımlar

Belediye meclis salonunda düzenlenen çalıştaya, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Kamu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler Müdürü Alphan Eröztürk, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Meral Akgül, İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi'nden Merve Güreş, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak, Enerji Uzmanı Arif Künar, ITC firması adına Emrah Baydun, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıkların ilgili müdürlükleri katıldı.

"Doğa çeşitli uyarılar veriyor"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Kartal, insanların çıkarları için doğayı tahrip ettiğine ve doğanın çeşitli uyarılar verdiğine dikkat çekti. Bilim insanlarının Kahramanmaraş ve İstanbul depremleriyle ilgili uyarılarını hatırlatan Kartal, “Hangi önlemleri alıyoruz? Yaşamımızı tehdit eden olaylar, doğaüstü güçlerden ya da metafizik birtakım kuvvetlerden kaynaklı değil. Biz yapıyoruz esas olarak. Kendi yaşamımızı tehdit eden şeyleri Allah'a havale edemeyiz. Bilim insanlarımız yol gösteriyor ama dinleyen yok” dedi.

Kartal konuşmasında Yenimahalle Belediyesi'nin “Avrupa Birliği İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Bildirisi”ne 2019 yılında imza attığını da söyleyerek, “2030 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyumlanmış şehir olmak için çeşitli eylem ve tedbirlerin alınması ve uygulanması tarafımızca taahhüt edilmiştir. Bu çerçevede hali hazırda SECAP (Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı) hazırlığı devam etmektedir. Bu yüzden gerek SECAP sürecine katkı sağlamak gerekse ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcılara destek vermek için bugün bu çalıştayı düzenledik” diye konuştu.

İklim krizine dikkat çekildi

Çalıştayda katılımcılar, İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye'nin Yol Haritası, Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi ve SECAP Süreci, İklim Değişikliğine Uyumda Su Yönetimi, Sürdürülebilir Tüketim ve İklim Krizi İlişkisi, Kent Habitatlarının İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine Karşı Dirençli Hale Getirilmesi, Binalarda ve Kentlerde Temiz Enerji Dönüşümü, Yapılı Çevrede İklim Değişikliği Etki Azaltma ve Uyum Stratejileri, Akıllı Sürdürülebilir Dijital Şehir-Dijital İkiz ve Döngüsel Ekonomi Modelinde Atık Yönetimi konu başlıkları adı altında sunumlar gerçekleştirdi.

Sunumlarda gerek dünya gündemi gerekse ülke gündeminde sık sık yer alan iklim krizine dikkat çekilerek, çözümü yönünde kritikler yapıldı. Çalıştayın değerlendirme oturumunu yürüten sosyal girişim ekibi Roof Coliving de yapılan sunumlar ve tartışılan sorunlara dair katılımcıların çözüm önerilerini topladı.