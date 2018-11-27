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İlçelere girişimcilik eğitimi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından ilçelerde yürütülmekte olan eğitim faaliyetleri kapsamında Nallıhan ve Kızılcahamam’da yaşayan kişilerin girişimcilik kapasitesinin arttırılması amacıyla KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından ilçelerde yürütülmekte olan eğitim faaliyetleri kapsamında Nallıhan ve Kızılcahamam'da yaşayan kişilerin girişimcilik kapasitesinin arttırılması amacıyla KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi.


İŞKUR iş birliği ile düzenlenen eğitim kapsamında girişimci adayları 4 gün boyunca toplam 32 saat ilgili konularda uzmanlardan detaylı eğitimler aldılar. Dört farklı bölümden oluşan eğitimler; girişimcilik kavramı, işletme kavramı ve işletme fonksiyonları, iş planı kavramı ve öğelerine yönelik konular ile iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimci adayları KOSGEB tarafından onaylı sertifika sahibi olmaya ve KOSGEB desteklerine başvurabilmeye hak kazandılar.


Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "Eğitim ile ilçelerde var olan girişimcilik potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ilçelerin ekonomik kalkınmasının hızlandırılması amaçlanıyor " dedi. Bu amaç doğrultusunda Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'nın diğer ilçelerinde de benzer eğitimler düzenlenmeye devam edecek.

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