İleri yaş gebelikte adres “tüp bebek”

Uzmanlar buna paralel olarak, ileri yaş bebek istekleri arttıkça tüp bebek tedavilerinin de artış gösterdiğini kaydetti.

Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, 35 yaş ve üzerinde olan gebeliklerin ileri yaş gebelik sınıfında değerlendirildiğini belirtti. Gebe kalma olasılığının, 40'lı yaşlarla birlikte yüzde 50 oranında azaldığına dikkat çeken Kılıç, bu yaş grubunda sıklıkla başvurulan tüp bebek tedavisi hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, ilerleyen yaş ile birlikte “infertilite” yani kısırlık problemlerinin arttığını, gebelik sürecinin biraz daha zorlaştığını doğuma yakın komplikasyonların artış gösterdiğini söyledi. 30 yaş altındayken, her yumurtlama döneminde gebe kalabilme şansının yüzde 20 olduğunu, bu oranın 40 yaş itibarıyla yüzde 5'e kadar gerilediğini belirten Kılıç, “Yaş ilerledikçe her sene biraz daha yumurta kalitesi düşer, sperm tarafından döllenme oranı azalır. Ayrıca embriyolarda genetik problemler görülebilir” ifadelerini kullandı. Bu koşullarla karşılaşan çiftlerin tüp bebek tedavisine başvuru yaptığını belirten Kılıç şu bilgileri verdi:

“Ultrasonografik ve hormonal açıdan anne adayı tüp bebek tedavisi için başvuru yaptığında, adetin ikinci günü zorunlu olmakla beraber ultrasonografisi yapılarak hormon tetkikleri tamamlanır. Ultrasonu ile hormon tetkikleri değerlendirilen hastada yumurta rezervi ile ilgili herhangi bir soruna rastlanmazsa tüp bebek tedavisine başlanabilir. Baba adayı için de yaş oldukça önemlidir. Eğer sperm ile ilgili de herhangi bir sorun saptanmazsa, tüp bebek tedavisi için yola çıkabiliriz.”

“Preimplantasyon genetik tanı”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, ileri yaş tüp bebek tedavilerinde embriyonun kromozom açısından incelenmesi gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, “Preimplantasyon genetik tanı” yöntemine başvurulduğunu söyleyen Kılıç, “İlerleyen yaşta tüp bebek tedavilerinde yumurta ve spermin varlıkları konusunda sorun olmasa bile 5. günde embriyodan biyopsi alınarak kromozomları yönünden değerlendirilmesi sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

İleri yaş tüp bebek tedavisinde öneriler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, ileri yaşta tüp bebek tedavisine başvuran anne adayları için önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Adetin ikinci ya da üçüncü gününde yapılan FSH, E2, AMH testi gibi yumurtaların durumu ile ilgili rakamsal değerler veren önemli bilgilere ulaşmamızı sağlayan testler bizi yönlendirecektir.

Önceden saptanmayan ancak varlığı soru işareti olan ya da aile geçmişinde varlığı ile ilgili veriler olan hipertansiyon, diyabet gibi kardiyolojik, endokrin tabanlı ek hastalıklar tespit edilmelidir.

Gebelik öncesi preimplantasyon testleri gibi genetik araştırmalar hakkında, genetik danışmanlık alınması önerilmektedir. Eğer kilo problemi var ise çözüm bulunabilir. Ancak bunun için uzun zamanlar verilemez. Gebelik kararı ile birlikte folik asit desteği almaya başlanması bebeğin muhtemel sinir sistemi anomalilerinin görülme sıklığını azaltacaktır. İleri yaş tüp bebek tedavilerinden sonra elde edilen ileri yaş gebeliklerde perinatoloji yan dalı olan bir kadın doğum hekimi tarafından takip edilmek anne adayını daha güvende tutacaktır.

Erkek yaşının ileri olması hamileliği etkiler mi

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, gebeliğin anne yaşı ile yakından ilgili olduğunu söyledi. 40'lı yaşlarla birlikte gebe kalma olasılığının yüzde 50 oranında azaldığını belirten Kılıç, “İleri yaşta gebe kalan pek çok kadın sağlıklı bebek dünyaya getirmesine rağmen genç anne adaylarına göre riskleri daha yüksektir” uyarısında bulundu. İleri yaş gebeliklerinde en çok korkulan komplikasyonun, kromozom anomalili bebek doğumu olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Bunlardan en sık görüleni zekâ geriliği ile birlikte bazı kalp ve organ anomalileri içeren Down Sendromu'dur. Ancak gebelik sırasında yapılan prenatal testler, özellikle amniyosentez ile bu bebekler tanınabilir” açıklamasında bulundu.

"Erkeğin yaşının ileri olması da kadınınki kadar etkilemese de gebelik oluşması konusunda başarıyı azaltır"

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, anne yaşı kadar olmasa da, gebelikte baba yaşının da önemli olduğunu söyledi. 40'lı yaşlarda sperm hareketinde azalma görüldüğünü belirten Kılıç, “Sperm parametrelerindeki bozulmalardan dolayı erkeğin yaşının ileri olması kadınınki kadar etkilemese de gebelik oluşması konusunda başarıyı azaltır. Gebeliğin oluşma süresi uzar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, erkeğe bağlı kısırlık hakkında da bilgi verdi. Erkeğe bağlı olarak çocuk sahibi olamama durumunun çiftlerin yaklaşık yüzde 50'sinde görüldüğünü belirten Kılıç, anne adayında bir sorun saptanmaması durumunda, baba adayının da bazı testlerden geçmesi gerektiğini söyledi.

“Sorun her zaman ortaktır”

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, tüp bebek tedavisinde çiftlerin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. “Hiçbir zaman sorun erkekte ya da sorun sende diye düşünülmemelidir. Sorun her zaman ortaktır” diyen Kılıç, ileri yaşta bebek sahibi olmak isteyenlere şu sözlerle seslendi:

“Geçmişe dönmek mümkün değil, zararın neresinden dönerseniz kardır. Evet bebek isteğini erteledik ve şu an 35 yaşın üstündeyiz. O halde vakit kaybetmeden bir tüp bebek uzmanına başvurarak süreci bir an evvel başlatmalısınız. Artık bebek sahibi olma hayallerinizi ertelemek zorunda değilsiniz. İlerleyen tıp ve ilerleyen teknoloji ile her şeyi elde etmek mümkün. Yumurta rezervini kuvvetlendirmek için bile SVF, PRP gibi ek yöntemler tedavi seçenekleri mevcut. Yalnız değilsiniz Her gün pek çok 35 yaş üstü hastaya tüp bebek tedavisi başlıyor ve müjdelerini onlarla paylaşıyoruz.”