İletişim Başkanlığı “360 Kültür Sanat Gösterimi” kapsamında “Nakkaş Osman Surnâme-İ Hümayun Dijital Minyatür Sergisi” düzenliyor

Başkanlık, hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği yeni bir “360 Kültür Sanat” projesini daha hayata geçiriyor.

Türk minyatür sanatının en önemli eserlerinden biri olan Nakkaş Osman'ın “Surnâme-i Hümayun” minyatürleri ile hazırlanan dijital sergi, 15 Şubat Pazartesi günü Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılacak. Tarihi ve kültürel değere sahip kadim sanatlarımızdan minyatür, Türkiye'nin girişimleriyle 2020 yılının son günlerinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınmıştı.

16. yüzyıl Osmanlı saray başnakkaşlarından, Nakkaş Osman ve ekibi tarafından minyatürleri yapılan ve divan katibi İntizâmi tarafından kaleme alınan “Surnâme-i Hümayun” tek nüsha olarak Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. 16. yüzyıl İstanbul'unun hayat tarzına, eğlence anlayışına ışık tutan eşsiz minyatürleri ve heyecan verici hikayesiyle Osmanlı kültür ve sanat tarihi açısından benzersiz bir eser.

Hologram ve video mapping tekniği ile gerçekleşecek dijital sergide Nakkaş Osman'ın çeşitli eserlerinden 15 minyatür, “Surnâme-i Hümayun”da yer alan 32 minyatür ve Surnâme'nin hikayesini anlatan üç boyutlu hologram film gösterimi yer alıyor. Sergi 5 Mart 2021 tarihine kadar 10:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak. Sergi hafta sonu kapalı olacak.

Nakkaş Osman hakkında

16. yüzyıl minyatür sanatçılarından Nakkaş Osman'ın doğum ve vefat tarihi hakkında kesin bir bilgi yok. Bosna-Hersek sancağındaki Foça kentinde doğdu. İstanbul'a eğitim için geldi. Yeteneği hocaları tarafından fark edilince de Kanunî Sultan Süleyman'ın döneminde saray nakkaşhanesine çırak olarak verildi. Nakkaş Osman, kısa sürede yeteneğiyle adından söz ettirerek kendini kanıtladı. II. Selim ve III. Murad dönemlerinde büyük hizmetler veren Nakkaş Osman, III. Murad'ın emriyle nakkaşhanede, başnakkaş olarak uzun yıllar hizmet verdi. Doğu'nun Leonardo da Vinci'si olarak bilinen Nakkaş, eserlerinde ortaya koyduğu özgün üslubuyla dikkat çekiyor. Günümüzde Topkapı Sarayı'nda Nakkaş Osman'a ait olduğu düşünülen toplam 600 civarında minyatür mevcut.