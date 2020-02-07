İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada

İletişim Başkanlığı, 1920’lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı.

İletişim Başkanlığı, 1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı.



İletişim Başkanlığı, 1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı. İletişim Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi https://www.instagram.com/iletisim/ Instagram hesabında gün yüzü çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.