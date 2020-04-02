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İletişim Başkanlığı: ”Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 TL toplandı”

İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası’na şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 Türk lirası bağış yapıldığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 Türk lirası bağış yapıldığını açıkladı.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155? bağış yapılmıştır. Detaylar için http://bizbizeyeteriz.gov.tr” denildi.

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