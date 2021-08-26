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İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Evren Başar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.


Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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