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İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.


İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi. Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:


“Türkiye'de 7 bin 402 vaka, 108 ölüm, 70 kişi taburcu oldu. İtalya'da 92 bin 472 vaka, 10 bin 023 ölüm, 12 bin 384 kişi taburcu oldu. Çin'de, 81 bin 394 vaka, 3 bin 295 ölüm, 74 bin 971 kişi taburcu oldu. İspanya'da 72 bin 248 vaka, 5 bin 812 ölüm, 12 bin 285 kişi taburcu oldu. ABD'de 112 bin 377 vaka, bin 873 ölüm, 3 bin 219 kişi taburcu oldu. Almanya'da 53 bin 340 vaka, 399 ölüm, 6 bin 658 kişi taburcu oldu. İran'da 35 bin 408 vaka, 2 bin 517 ölüm, 11 bin 679 kişi kişi taburcu oldu. Fransa'da 32 bin 964 vaka, bin 995 ölüm, 5 bin 700 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'da, 17 bin 89 vaka, bin 19 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda 9 bin 762 vaka, 639 ölüm, 3 kişi taburcu oldu.”

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