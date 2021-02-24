Ilgın Şeker Fabrikası'nda bu yıl 125 bin ton şeker üretildi

1 milyon 62 bin ton şekerin 125 bin tonunun ise Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretildiği bildirildi.

Türkşeker tarafından yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta şiddetli fırtınanın etkisiyle Ilgın Şeker Fabrikası'nda kireç ocağı kulesinin zarar gördüğü belirtilerek, “Söz konusu hasar fabrikanın bakım ve onarımla ilgili bir eksikliğinden değil zaman zaman hızı 110 km/saati bulan şiddetli rüzgârdan kaynaklanmıştır. Yerinde yapılan teknik inceleme neticesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kampanya süresinin öngörülenden 10-15 gün erken bitirilmesi kararlaştırılmıştır. İlgili tarihte pancarın yüzde 90'ı işlenmiş olup, işlenmeyen pancar ise herhangi bir çürüme olmaksızın diğer fabrikalara nakledilmiştir” denildi.

Ilgın Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 yılı kampanya döneminde 140 gün aralıksız üretim yaptığı, yeni kampanya döneminde de üretimin devam edeceği kaydedildi. Ayrıca Ilgın Şeker Fabrikası'nın bulunduğu lokasyonun Türkiye'nin en fazla pancar üretiminin yapıldığı bölgelerden biri olduğu anımsatılarak, üretilen pancarın fazla olması nedeniyle her yıl komşu fabrikalara Ilgın Fabrikası'ndan pancar nakli yapıldığı ifade edildi.

2020-2021 kampanya döneminde tahsis edilen 935 bin ton şekerin tamamı üretilirken, 127 bin ton da ihraç amaçlı C şekeri üretildiği belirtildi. 1 milyon 62 bin ton şekerin 125 bin tonunun ise Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretildiği kaydedildi.