Ilgın Şeker Fabrikası'nda yeni üretim sezonu başladı

Türkiye'nin 20'nci şeker fabrikası olan ve temeli Necmettin Erbakan tarafından 1976'da atılan Türkşeker Ilgın Şeker Fabrikası, 1982 yılından beri üretime aralıksız devam ediyor. Fabrikada yeni üretim sezonu törenle başladı.

Türkşeker Ilgın Şeker Fabrikası'nın 40. kampanya dönemi olan 2021-2022 yılı kampanyası düzenlenen törenle başladı. Pancar alım kampanyası açılış törenine Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, çeşitli kamu kuruluşları ile STK başkanları, sendika temsilcileri, fabrika çalışanları ve çiftçiler katıldı. Protokol üyelerinin yaptıkları konuşmaların ardından ilk pancarı teslim eden çiftçilere hediyeler verildi. Kurban kesimi ve edilen duaların ardından tören sona erdi.

Türkşeker Ilgın Şeker Fabrikası yeni döneme hazır

Ilgın Şeker Fabrikası'nda 2021 yılı revizyon döneminde kamuoyunda “Fabrika Yapan Fabrika” olarak bilinen Türkşeker Ankara Makine Fabrikası tarafından imalatları yapılan rafineri ünitesine ait dik refrijerant ile 125 metreküplük eberhard kireç ocakları tamamen yenilendi. Ek pancar havuzu, meydan düzenlemesi ve Türkşeker'in yeni kurumsal kimliğine uygun olarak çevre düzenlemesiyle modern bir kimliğe bürünerek yeni kampanya dönemine hazırlandı.

Bölge ekonomisine katkısı 1 milyar 344 milyon lira

8200 ton/gün kapasitesi ile Türkşeker'in en büyük fabrikalarından biri olan Türkşeker Ilgın Şeker Fabrikası'nda 2021-2022 kampanya döneminde yaklaşık 1 milyon ton şeker pancarı işlenerek, ana ürün olarak 130 bin ton şeker üretilecek. Yan ürün olarak 44 bin ton melas ve 350 bin ton yaş pancar posasının üretileceği fabrikanın bölge ekonomisine katkısının 1 milyar 344 milyon lira olması bekleniyor.