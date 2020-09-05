Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 600 milyon katkı

İlk türbini 19 Mayıs tarihinde devreye alınan ve sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olan Türkiye'nin 4. büyük hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te bu güne kadar milli ekonomiye 600 milyon lira katkı sağladığı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuyla ilgili yapılan açıklamada Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda şimdiye kadar toplam 3 ünite devreye alındığını ve bu ünitelerin geçici kabulü yapılarak EÜAŞ' a devredildiği bildirildi. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te 5 Eylül 2020 tarihi itibari ile 1 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon TL katkı sağlandığını belirtilen açıklama Genel Müdür Kaya baraj hakkında şu bilgileri verdi:

"İlk etapta 200 MW kurulu gücündeki türbin üretime başladı. Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın Kurulu gücü 1.200 MW olup, yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon KWsaat enerji üretecektir. Temelden yüksekliği 135 metre, maksimum göl hacmi 10,625 milyar metre küp olup 24 milyon metre küp gövde hacmi ile Atatürk Barajından sonra ülkemizin 2. büyük barajıdır. Ayrıca, Ilısu barajı önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi bakımından Dünyada 1. sırada yer almaktadır. Sınıfında Dünyanın en büyük gövdesine sahip olan ve ülkemizin 4. büyük hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te ilk türbinin 19 Mayıs 2020 tarihinde devreye alınmıştı.”

Genel Müdür Yıldız, geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam ettiğini 2020 yılı içerisinde tamamının devreye alınmasının planlandığını bildirdi. Böylece Ilısu Barajı'nın tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacağını bildiren Kaya Yıldız, “Ilısu Barajı ve HES, üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe de katkı sağlayacaktır. Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı'na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon KWh enerji üretilmesi mümkün olabilecektir. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar lira ilave gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.