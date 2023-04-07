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“İlk Evim Arsa” kuraları 55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri 7-28 Nisan tarihleri arasında 5 ilde ve "İlk Evim Arsa” kuraları da 10-28 Nisan tarihleri arasında 55 ilde gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri 7-28 Nisan tarihleri arasında 5 ilde ve "İlk Evim Arsa” kuraları da 10-28 Nisan tarihleri arasında 55 ilde gerçekleştirilecek.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı konut çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer taraftan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için kuralarına devam ediyor. “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri 7 ila 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu çerçevede 7 Nisan'da 5 ilde ve ilçede toplam bin 621 hak sahibi için kuralar çekilecek. "İlk Evim Arsa” için de 10-28 Nisan tarihleri arasında içerisinde 6 Şubat depreminden etkilenen bazı afet kentlerinin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar noter huzurunda çekilecek.



Kuralar 7 Nisan'da tekrar başlıyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerine Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ara verilmiş, süreç 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlamıştı. 11 ilde devam eden afet konutlarının inşaları ile eş zamanlı yürütülen kura sürecinde yeni etap başladı. “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri için 7-28 Nisan tarihleri açıklanırken, “İlk Evim Arsa” çerçevesindeki kuralar 10-28 Nisan tarihleri arasında toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek.



“İlk İş Yerim” kuraları 7 Nisan'da 5 ilde


Üçüncüsü çekilecek “İlk İş Yerim” kuraları, 7 Nisan'da 5 ilde ve ilçede toplam bin 621 hak sahibi için çekilecek. “İlk İş Yerim” kuralarının üçüncü etabı, 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede başlayacak. Bin 621 hak sahibi için kura çekimi yapılacak iller şöyle:


7 Nisan 2023: Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi)


7 Nisan 2023: Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi)


7 Nisan 2023: Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi)


7 Nisan 2023: Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi)


7 Nisan 2023: Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)



55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek


İlk Evim Arsa kuraları ise 10-28 Nisan tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kuralar için yer ve tarih bilgileri ise şöyle:


10 Nisan 2023: Hatay 2340


10 Nisan 2023: Kahramanmaraş 910


10 Nisan 2023: Gaziantep 470


10 Nisan 2023: Malatya 50


10 Nisan 2023: Adana 450


10 Nisan 2023: Adıyaman 610


11 Nisan 2023: Şanlıurfa 2000


11 Nisan 2023: Osmaniye 400


11 Nisan 2023: Ankara 1530


12 Nisan 2023: Amasya 400


12 Nisan 2023: Artvin 185


12 Nisan 2023: Aydın 575


12 Nisan 2023: Bitlis 205


12 Nisan 2023: Bolu 140


12 Nisan 2023: Burdur 325


12 Nisan 2023: Çankırı 40


12 Nisan 2023: Denizli 20


12 Nisan 2023: Giresun 380


12 Nisan 2023: Gümüşhane 150


13 Nisan 2023: Mersin 1000


13 Nisan 2023: Kastamonu 225


13 Nisan 2023: Konya 1000


14 Nisan 2023: Mardin 870


14 Nisan 2023: Muğla 1700


14 Nisan 2023: Muş 50


14 Nisan 2023: Siirt 20


14 Nisan 2023: Sinop 200


14 Nisan 2023: Sivas 380


14 Nisan 2023: Tokat 530


14 Nisan 2023: Tunceli 30


14 Nisan 2023: Van 180


14 Nisan 2023: Yozgat 540


17 Nisan 2023: Zonguldak 370


17 Nisan 2023: Aksaray 120


17 Nisan 2023: Batman 170


17 Nisan 2023: Şırnak 640


17 Nisan 2023: Karabük 430


17 Nisan 2023: Afyonkarahisar 370


18 Nisan 2023: Bartın 50


18 Nisan 2023: Samsun 1160


19 Nisan 2023: Antalya 2190


19 Nisan 2023: Manisa 1335


19 Nisan 2023: Ordu 300


25 Nisan 2023: İzmir 4900


26 Nisan 2023: Bilecik 410


26 Nisan 2023: Bursa 1300


26 Nisan 2023: Balıkesir 1520


26 Nisan 2023: Çanakkale 565


27 Nisan 2023: Edirne 360


27 Nisan 2023: Kırklareli 720


27 Nisan 2023: Sakarya 1340


27 Nisan 2023: Tekirdağ 1340


27 Nisan 2023: Yalova 200


27 Nisan 2023: Düzce 185


28 Nisan 2023: Kocaeli 1500.

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