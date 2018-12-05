İlk kadın milletvekillerinden Satı Kadın anıldı

Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve "Satı Kadın" olarak bilinen Satı Çırpan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünde anıldı.

Kahramankazan'da Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın anıldı. Satı Kadın'ı anma programına Satı Kadın'ın ailesi, ilçe protokolü, Çayyolu Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak Satı Kadın'ın anıt mezarında Kur'an-ı Kerim okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra Satı Kadın'ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinin bahçesinde Satı Kadın'ın hayatı anlatılarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişine ilişkin bilgiler verildi. Katılımcılar, programın ardından aynı zamanda meclise giren ilk 18 kadın milletvekili arasında adına müze yaptırılan ilk kadın milletvekili olan Satı Kadın'ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyaların sergilendiği müzeyi gezdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin önemine değinerek, Satı Kadın'ın Türk kadınları için çok önemli bir rol model olduğunu söyledi. Ertürk, “1934'te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın'ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün de Türk kadınının dünyada hak ettiği noktaya gelmesi için önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Kahramankazan'ın ve Türkiye'nin gururu olan Satı Kadın'ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Satı Kadın kimdir?

Satı Kadın, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise girerek, 1935-1939 yılları arasında 5. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satı Kadın, aynı zamanda "ilk köylü kadın milletvekili" olarak da anılmaktadır.