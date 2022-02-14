İlk sergi ile göz dolduracak

Usta sanatçıların ellerinden çıkan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Temel sanat eğitimi, Türk-İslam desenlerine giriş, hat, tezhip, minyatür, ebru, kat'ı, kelemişi ve çini gibi usta sanatçıların ellerinden çıkan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. 15 Şubat Salı günü Saat:10.00'da açılacak sergide, Türk tarihinin önemini hiç yitirmemiş sanat eserleri Mamaklılarla buluşacak.

Usta-çırak ilişkisi yeniden hayat bulacak

TİSAM aracılığı ile amaçlarının Türk İslam sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Merkezimizde tarih ve kültürümüze bir nebze de olsa katkı sağlamış olacağız. Kursiyerlerimiz usta-çırak ilişkisi bağlamında ustaların rahle-i tedrisatında yani bir anlamda dizlerinin dibinde bu görkemli ve göz kamaştırıcı sanatları öğrenecekler” dedi.