İlk ziyaret şehit aileleri ve gazilerden

Dr. Asım Balcı, şehit aileleri ve gazilerle daha yakından ilgilenebilmek için belediye bünyesinde bir birim kuracaklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 64 oy alarak Altındağ Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Asım Balcı, adaylığı ilan edilir edilmez ilk ziyaretini Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na gerçekleştirmişti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da Başkan Balcı'ya dün iadeyi ziyaret gerçekleştirerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Balcı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü dönemde de şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendiğini belirten Lokman Aylar, bunun Altındağ Belediye Başkanı olarak da devam edeceğini bildiklerini dile getirdi.

“Haklarını ödeyemeyiz”

Kendisini ziyaret eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı heyetine çok teşekkür eden Balcı, şehit yakınlarını ve gazileri her zaman baş tacı edeceklerini ifade etti. Dr. Asım Balcı, “Bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz toplum olarak vatanımızı ve dinimizi her şeyin üstünde tutarız. Bu nedenle bu uğurda canını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Bizim görevimiz onların yanında olmak. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Çanakkale'ye gezi düzenlenecek

Şehit aileleri ve gazilerle daha yakından ilgilenebilmek için belediye bünyesinde özel bir birim kuracaklarının da altını çizen Başkan Asım Balcı, “Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin istekleriyle daha yakından ilgilenebilmek için belediyemizde özel bir birim kuracağız. Bu birim şehit ailelerimizi sürekli ziyaret edecek ve taleplerini bizzat yerinde dinleyecek. Belediye olarak ayrıca şehit ailelerimiz ve gazilerimizle sürekli olarak çeşitli organizasyonlarda bir arada olacağız” dedi. Balcı ayrıca, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın ilk talebi olan Çanakkale gezisinin de en kısa süre içerisinde değerlendirileceğini dile getirdi.