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İlkokulda "Birlikte Güçlüyüz" programı

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokuluna misafir oldu.

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokuluna misafir oldu.


Yabancı öğrencilerin uyum sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan "Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ekibi, Altındağ Gençlik Merkezinin de desteği ile müzikli gösteriler, yüz boyama ve tanışma etkinlikleri düzenledi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi. İkinci dönemde de beraber olma sözü veren 40 yüksekokul öğrencisi, okuldan mutlu şekilde ayrıldı.

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