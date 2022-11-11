ILO ile çalışma yaşamında “Şiddete Sıfır Tolerans” belgesi imzalandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Öz İplik İş Sendikası arasında çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi" imzalandı.

Ankara'da bir otelde tekstil ve hazır giyim sektörlerinde şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla ILO Sözleşmesi doğrultusunda “Şiddete Sıfır Politika Belgesi”ni de imzaladı. Ay yaptığı konuşmada, Öz İplik İş Sendikası'nın bu konuda projeleriyle temel duruşunu gösterdiğini söyleyerek, “Sadece proje değil aslında iş yeri uygulamalarıyla, iş yerindeki temsilciler kanalıyla, gerek tüm illerde yaygın bulunan kadın komitesi kanalıyla biz şiddete karşı ve tacize karşı duruşumuzu, tespitlerimizi ve çalışmalarımızı her zaman yapıyoruz. Bu anlamda hiçbir zaman geri durmadık ve tüm paydaşlarımızla beraber bunları paylaşıyoruz. Her platforma katılmaya çalışıyoruz. Çünkü bunu çok önemsiyoruz. Bunu önemsemememizin temel sebeplerinden biri üye sayımızın yüzde 35'i kadınlardan oluşmakta. Çok yoğun bir kadın üyeye sahibiz. Çünkü sektörümüz gereği özellikle hazır giyim tarafı kadın emeğinin yoğun olduğu bir yer” diye konuştu.

“Kadına yönelik şiddet ve tacize ‘hayır' taahhütnamesini de imzalamıştık”

Ay, Türkiye'de çalışan kadınların sadece 8 Mart'ta hatırlandığını dile getirerek, “Biz bunu bir politika haline getiriyoruz ve bu alanda sadece hatırlamak değil çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla beraber yapıyoruz. Tabii daha önce de özellikle küresel sendikamızla beraber kadına yönelik şiddet ve tacize hem iş yerimizde hem sendikamızda ‘hayır' taahhütnamesini de imzalamıştık” dedi.

“Cinsel sömürü ve istismarın temel insan haklarının ihlali olduğuna inanıyoruz”

Cinsel taciz ve istismarın önlenmesinde de Öz İplik İş Sendikası'nın duruşunu gösterdiklerini belirten Ay, “Biz bu alanda çok çalışma yaptık. Aslında bizim çalışmalarımız zaten hem sizlerin bulunduğu platformlarda hem sosyal medyada, basında yer aldı. Biz cinsel sömürü ve istismarın temel insan haklarının ihlali olduğuna inanıyoruz. Bizim temel felsefemiz bu. Bu felsefeyle yola çıkınca aslında tüm yaptığımız işler birbirleriyle örtüşüyor. Bugün burada çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum. Biz bunu sürdürülebilir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Ay'ın yanı sıra Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar Özcan katıldı.