İmmihan nine ve Hacı dedeye bakanlık sahip çıktı

Adıyaman sokaklarında soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım, görenlerin yüreklerini burktu. Hacı Yıldırım, Varlık Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki kardeşi İmmihan nineyi battaniyeye sarararak yola koyuldu. Kardeşi gibi ayağında terlikle yollara düşen Hacı Yıldırım, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerindeki PTT Şubesine gelerek yaşlılık maaşını çekmek istedi. Hem kendisi hem de kardeşinin maaşını çekmek isteyen Yıldırım, kardeşi kimliğini unuttuğu için parayı çekemeden geri dönmek zorunda kaldı. Adıyaman Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölbaşı Caddesi'nde ayağında terlikle kardeşinin bulunduğu el arabasını güçlükle iten yaşlı adamı görenlerin yürekleri sızladı.

İhlas Haber Ajansı'nın bu haberi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda 1927 doğumlu İmmihan Kurnaz'ın tek başına hayatını sürebilecek durumda olmadığı için Adıyaman hizmet veren Özel Yuvam Bakım Merkezi'ne yerleştirilmesi için gerekli iş ve işlemler başlatıldı. 1951 doğumlu Hacı Yıldırım ise PTT aracılığı ile yaşlılık aylığının ikamet adresine gönderilmesi için yazışmalar başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, kurumumuz nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza ilgili dilekçeler hazırlanarak başvurular yapılmıştır. Ayrıca yaşlı ailemize her türlü yardım ve ihtiyaçları hususunda kurumumuzla iletişime geçmeleri konusunda gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmıştır" denildi.