İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden ilk ekiplerden biri Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi oldu

Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgeye giderek yapıların durumu ve yıkımın boyutuna dair incelemelerde bulundu. Bu gaye ile bölgeye giden ilk ekip olan Deprem Keşif Grubu, Atılım Üniversitesi Kemal Zaim Konferans Salonu'nda yapılan seminerde yaptıkları incelemeyi rapor halinde sundu.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölgeye giden ekibin üyelerinden Prof. Dr. Tolga Akış, deprem bölgesine inceleme yapmak amacıyla ulaşan ilk ekiplerden biri olduklarını vurgulayarak, “İlk deprem olduktan sonra beni telefonla aradılar. Daha sonra okula geldik, hemen dört kişilik bir ekip kurduk. İki öğretim üyesi, iki asistan olarak hemen deprem bölgesine doğru yola çıktık. Hatta araba kiralama sürecinde de ikinci büyük depremi yaşadık. Yolda çok zorlandık. Özellikle tipi ve kötü hava koşulları bizi oldukça zorladı. Birçok kaza vardı. Çok uzun bir sürede Adana'ya geldik, daha sonra Adana'da oluşan yıkımları gördük. Adana'dan sonra Antakya'ya geçtik. Antakya'dan, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve son günde yani beşinci günümüzde de Osmaniye'ye gittik. Şunu da belirtmek isterim deprem bölgesine bu anlamda inceleme yapmak için ulaşan ilk ekiplerden birisiydik” ifadelerini kullandı.

“Birçok konuda bilgi sahibiyiz ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz”

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak son 12 yıldır gerçekleşen her depremde incelemelerde bulunmak üzere ekip olarak deprem bölgelerine gittiklerini ve bu bağlamda bir değerlendirme raporu hazırladıklarını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol, “Biz esasında yaklaşık 10-12 yıldır olan bütün depremlere, Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak gidip bir değerlendirme raporu hazırlığında bulunuyoruz. 2010'da Elazığ Kovancılar depremi, 2011'de Van depremleri, en son 2020'deki Elazığ ve İzmir depremlerinin hepsine gittik. Depremler hakkında detaylı raporlarımız oluyor ve sunuşlarımızı yapıyoruz. Bu depremi de duyduktan sonra hemen bir ekip oluşturduk ve bu şekilde deprem yerine vardık. Sorunlar aynı, yıllar geçince değişmiyor, onu görüyoruz. Birçok konuda bilgi sahibiyiz ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Bilgimiz var, yönetmeliklerimiz var, iyi mühendislerimiz var ama uygulamaya yansıtamıyoruz”

Her binanın farklı açıklardan yıkılabileceğini, bazı binaların direkt olarak çöktüğünü, bazılarının ise devrildiğini, her binanın zayıf noktasından yıkıldığını belirten Mertol, sözlerine şöyle devam etti:

“Binalar zayıf olduğu yere doğru düşüyor diyebilirsiniz. Yani bazıları sağa doğru zayıfsa sağa doğru düşüyor, sola doğru zayıfsa sola doğru düşüyor. Deprem aslında zayıflığı en iyi şekilde ortaya koyar diyebilirsiniz. Ama bizim zayıflığı oluşturmayacak bilgimiz var, yönetmeliklerimiz var, iyi mühendislerimiz var, uygulamaya yansıtamıyoruz. Bunu bir sorun olarak görüyorum. Esasında ilk gittiğimizde bu kadar kötü beklemiyorduk. Gerçekten büyük bir felaketle karşılaştık. Özellikle Antakya, Adıyaman ve Kahramanmaraş. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Biz yapısal olarak değerlendirmek için, sorunları bulmaya, sorunların bir sonraki depremde oluşmaması için neler yapmamız gerektiğini bulmaya gidiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Zor bir süreç herkes için zor ama ülke olarak güçlüyüz. Her şeyimiz var, iyi mühendislerimiz var, iyi yönetmeliklerimiz var. Uygulamayı da çözmemiz lazım.”

Atılım Üniversitesi Kemal Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sunum, hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. ‘6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri' konulu seminer, öğrenciler, mezunlar, akademik ve idari personel ve dışarıdan ilgi gösterenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.